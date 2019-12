Mehr Moor! - Warum wir diesen Lebensraum schützen müssen

Bei neuneinhalb wird’s heute matschig! Johannes schlüpft in die Gummistiefel und erkundet das Große Moor bei Gifhorn. Ob Moore wirklich so unheimliche Orte sind wie sie in Filmen und Gruselgeschichten oft dargestellt werden? Gemeinsam mit Naturschützer René Hertwig findet Johannes es heraus! | mehr