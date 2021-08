Die Taliban haben in Afghanistan die Herrschaft übernommen

Afghanistan ist ein Land in Südasien, mehrere tausend Kilometer von Deutschland entfernt. Soldaten aus anderen Ländern, darunter auch deutsche Soldaten, haben der afghanischen Regierung fast 20 Jahre dabei geholfen, das Land gegen die so genannten Taliban zu verteidigen. Die Taliban hatten vorher dort geherrscht und gelten als sehr grausam. Doch in diesem Jahr haben alle ausländischen Regierungen beschlossen, ihre Soldaten aus dem Land zurückzuholen und den Afghanen selbst die Verantwortung für ihr Land zu übergeben.

Der afghanische Präsident ist in ein anderes Land geflohen

Doch innerhalb von wenigen Tagen haben die Taliban wieder die Herrschaft im ganzen Land übernommen, auch in der Hauptstadt Kabul. Die afghanischen Soldaten haben die Taliban aus Angst vor ihnen nicht stoppen können. Die eigentliche afghanische Regierung ist zurückgetreten, ihr Präsident ist aus dem Land geflohen. Jetzt gibt es viel Chaos, weil viele Menschen Angst vor den Taliban haben. Viele versuchen das Land noch zu verlassen.

Wer diese Taliban genau sind, das hört ihr, wenn ihr auf den "Play-Knopf" klickt.