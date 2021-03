Baumstämme aus der Eiszeit gefunden

Das kann man sich kaum vorstellen, so alt ist das. Die Stämme stammen wohl von Nadelbäumen aus der Eiszeit. Die gab es mal auf der Erde und da war es ziemlich kalt - daher der Name.

Sieben acht Meter lange Stämme

Die Baumstämme sind beim Graben auf einem Kirchengelände gefunden worden. Sieben Stämme, acht Meter lang und etwa so breit wie eine Pizza. Nun kümmern sich Experten um die Stämme. Sie können das genaue Alter bestimmen und auch Informationen dazu rauskriegen, wie das Klima vor rund 13.000 Jahren an der Fundstelle in Paderborn war.