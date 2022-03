Viele Menschen aus der Ukraine fliehen vor dem Krieg in ihrem Land nach Deutschland. Wenn ihr ukrainischen Kindern begegnet, in der Schule oder wo ihr wohnt, könnt ihr schon mit ein paar Wörter mit ihnen in Kontakt kommen. Dafür hat die ukrainische Studentin Yulia ganz viele Wörter und Sätze für uns aufgenommen.

Einfach mal ausprobieren - so geht Ukrainisch!

Yulia sagt die ukrainischen Wörter und Sätze erst einmal im normalen Tempo, dann einmal langsam und dann wieder schneller. So könnt ihr ganz einfach das Nachsprechen üben!