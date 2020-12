Maus Spezial: Woran glaubst Du?

Die Sendung mit der Maus. . 28:01 Min. . Verfügbar bis 21.01.2021. WDR.

Lach- und Sachgeschichten, heute mit einem Zimmer im Karton, einem fleißigen Schutzengel, noch mehr Engeln, mit ganz vielen Namen für Gott - und natürlich mit der Maus, dem Elefanten und der Ente. Woran glaubst du? - An den "Lieben Gott", an HaSchem und Allah, verraten Kinder in kurzen Interviews. Außerdem glauben sie an Engel, Sternschnuppen, Geister, an ihre Freunde oder daran, dass sie später mal Erfinder werden - die Kinder-Stimmen werden bebildert durch Trickfilmaufnahmen.