Urheberrecht im Netz - Wer darf was im Internet?

Ist die Freiheit im Internet in Gefahr? Genau diese Frage stellen sich manche, seit das Europäische Parlament vor ein paar Tagen eine neue Richtlinie zum Urheberrecht beschlossen hat. Was das genau bedeutet, und wozu es überhaupt ein Urheberrecht gibt will Jana von Boris erfahren, der Künstler ist. Außerdem trifft sie den YouTuber Robin, der die Auseinandersetzungen rund um das neue Gesetz genau verfolgt hat. Warum die neue Richtlinie für so viel Streit sorgt? Und was sich damit ändern wird? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb. | mehr