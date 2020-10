Großes Geheul – Jana auf der Spur der Wölfe

Wer hat Angst vorm bösen Wolf…? Nachdem Wölfe in Deutschland über hundert Jahre als ausgerottet galten, leben heute wieder einige Rudel in unseren Wäldern. Aus Märchen und Fabeln kennen wir Wölfe als menschenfressende Bösewichte. Doch was ist dran an dem Mythos? Um das herauszufinden, macht sich Jana mit Wolfsexperte Matthias auf Spurensuche in Niedersachen und trifft eine Schäferin, die ihre Herde auf eine ganz besondere Weise vor Wölfen schützt. Wie ihr das gelingt? Und ob wir Menschen Angst vor Wölfen haben müssen? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb.