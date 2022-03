neuneinhalb Voting

Krieg in der Ukraine

Am 24. Februar 2022 sind russische Truppen in die Ukraine eingedrungen. Seitdem herrscht dort Krieg. Warum gab es einen Konflikt zwischen den beiden Staaten? Wie geht es den Menschen dort? Und wie reagieren die anderen Länder? In unserem Extra informieren wir dich über die aktuelle Situation und die Hintergründe. | mehr