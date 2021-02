Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, haben viele Staaten weltweit eine Maskenpflicht für ihre Bürger eingeführt. Wann und wo eine Maske getragen werden muss, ist in jedem Land anders geregelt. In Deutschland gilt seit Ende April 2020 eine Maskenpflicht, zum Beispiel in Bussen, Bahnen und in Geschäften. Ab dem 25. Januar 2021 wurde die Maskenpflicht noch einmal verschärft. Im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften müssen seitdem FFP2- oder Operationsmasken getragen werden. Darauf haben sich die Bundesländer, die für die Umsetzung der Corona-Regeln in ihrem Land verantwortlich sind, geeinigt. Generell gilt die Empfehlung, dass Masken immer dann getragen werden sollen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen nicht eingehalten werden kann.

Maskenpflicht in Schulen

Auch in den Schulen gibt es mittlerweile eine Maskenpflicht. Dabei gelten in jedem Bundesland und für verschiedene Schularten unterschiedliche Regeln. Das gilt zum Beispiel für die Frage, ob Alltagsmasken erlaubt sind, oder FFP2-Masken beziehungsweise OP-Masken getragen werden müssen. Unterschiedliche Vorgaben gibt es auch darüber, ob die Masken nur auf dem Schulhof und den Fluren oder auch im Unterricht angezogen werden müssen. Die Regeln für Grundschulen unterscheiden sich noch einmal von den Pflichten, die für ältere Schüler gelten.

Wie helfen die Masken?

Auch Kinder sollen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. In fast allen Bundesländern gilt die Maskenpflicht ab 6 Jahren.

Wer eine so genannte Mund-Nasen-Maske trägt, schützt erst einmal die Menschen um sich herum. Denn die Maske sorgt dafür, dass viele der kleinen Speicheltröpfchen, die normalerweise beim Sprechen oder Husten in die Luft geraten, in der Maske hängen bleiben. Spezielle Masken - wie zum Beispiel FFP2-Masken - sind auch in der Lage, das Eindringen von Viren von außen zu verhindern. Einmal-Masken aus Papier oder selbstgenähter Mund-Nasen-Schutz können das nicht. Experten vermuten aber, dass auch diese Masken Virentröpfchen zumindest teilweise aus der Luft filtern können.

