neuneinhalb-Extra: Leben mit dem Coronavirus

2. Husten und Niesen – bitte nicht in die Hände!

Husten und Schnupfen sind typische Anzeichen für eine Atemwegsinfektion. Beim Husten und Niesen werden Krankheitserreger versprüht und können auf andere übertragen werden. Das ist auch beim Coronavirus so. Wichtig sind deshalb zwei Hinweise:

Halte beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand zu anderen Personen und drehe dich weg.Du solltest möglichst in ein Taschentuch husten oder niesen, das Taschentuch sofort entsorgen und dir die Hände waschen. Hast du kein Taschentuch dabei, solltest du auf keinen Fall in die Hand niesen, sondern in deine Armbeuge. So geraten Krankheitserreger nicht an deine Hände.