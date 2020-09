Ein Kühlschrank für die ganze Familie? Das reicht bei den Lipinskis längst nicht aus. Denn bei ihren Mahlzeiten sitzen nicht zwei, drei oder vier Kinder am Tisch, sondern gleich elf! Wie sieht der Alltag in einer echten Großfamilie aus? Und was sind die Herausforderungen, wenn elf Geschwister unter einem Dach leben? Das möchte Jana in dieser Folge von neuneinhalb herausfinden und besucht die Lipinskis an einem – für die Familie – ganz normalen Tag. | mehr