Wildtiere in Deutschland

Wildtiere leben in der freien Natur. Sie gehören niemandem, sind nicht gezähmt und dienen den Menschen auch nicht als Nutztiere. Viele Wildtiere in Deutschland sind in Gefahr, einige Arten sind sogar ganz verschwunden. Zum Beispiel, weil ihre Lebensräume immer kleiner werden oder sie so lange von den Menschen gejagt wurden, bis nur noch wenige Tiere übrig waren. Mit Artenschutzprojekten versuchen Naturschützer, bestimmte Tierarten wieder in Deutschland anzusiedeln. Andere Tiere kehren von ganz alleine wieder zurück. Hier erfährst du mehr über das wilde Tierreich. | mehr