Spare Energie

1. Schalte elektrische Geräte richtig aus oder ziehe den Stecker, wenn du sie nicht benutzt – selbst im Stand-by-Betrieb verbrauchen sie eine Menge Strom.



2. Schalte das Licht aus, wenn du einen Raum verlässt.



3. Verwende Energiesparlampen oder LEDs. Durch den Austausch einer normalen Glühbirne gegen eine Energiesparlampe werden pro Jahr rund 65 Kilo weniger CO2 erzeugt. LEDs sparen im Vergleich sogar noch mehr Strom.



4. Zieh das Ladegerät aus der Steckdose, wenn du dein Handy oder ein anderes Gerät nicht gerade auflädst. Denn auch so verbraucht ein Ladegerät viel Strom



5. Benutze einen Wasserkocher für deinen Tee oder dein Nudelwasser. Er verbraucht nämlich weniger Strom als die Herdplatte.



6. Erhitze nur so viel Wasser, wie du auch benötigst. Wenn du dir einen Tee oder ein paar Nudeln kochst, achte darauf, dass du nur die Wassermenge erhitzt, die du auch wirklich brauchst.



7. Lege einen Deckel auf den Topf. Damit kannst du ein Drittel des Energieverbrauchs sparen.



8. Lüfte kurz aber richtig! Zum Lüften solltest du die Fenster ein paar Minuten lang weit öffnen. Achte darauf, dass die Fenster nicht längere Zeit gekippt sind, wenn gleichzeitig die Heizung läuft. Denn dann heizt du zum Fenster raus.



9. Kaufe Produkte mit möglichst wenig Verpackungsmaterial! Die Herstellung des Materials und die Entsorgung des Mülls, der dabei entsteht, verbrauchen eine Menge Energie.

Gehe vorsichtig mit Wasser um

10. Wasch dir die Hände mit kaltem Wasser.



11. Dusche lieber, statt zu baden. Das spart Wasser und dadurch auch Energie – natürlich nur, wenn du nicht sehr lange duschst.



12. Benutze spezielle Duschköpfe! Schlage deinen Eltern vor, Wasser sparende Duschköpfe und Wasserhahnaufsätze einzubauen.

Achte auf den Kraftstoffverbrauch

13. Lege kurze Strecken mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurück! Und auch Bus und Bahn sind umweltfreundlicher als Mofa, Motorrad oder Auto.



14. Achte auf den Kraftstoffverbrauch eures Autos! Wenn sich deine Eltern ein neues Auto anschaffen wollen, schlage ihnen vor, ein Kraftstoff sparendes Modell zu kaufen.



15. Verzichte auf Flugreisen! Schlage deinen Eltern vor, nicht mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen: Auf einem Flug von Deutschland nach New York werden pro Person fast zwei Tonnen CO2 in die Luft gepustet – genau so viel, wie ein Mensch eigentlich in einem ganzen Jahr nur verbrauchen darf, um klimaverträglich zu leben.

Was du noch tun kannst

16. Kaufe Produkte aus Deutschland! Durch den Transport von Äpfeln aus Neuseeland oder Erdbeeren aus Spanien wird nämlich sehr viel CO2 in die Luft gepustet.



17. Pflanze mit deiner Familie einen Baum: Fünf Bäume nehmen während ihres Lebens rund eine Tonne CO2 auf.



18. Gib diese Tipps weiter!

Stand: 07.05.2020, 11:20