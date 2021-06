Einer der bedeutendsten Goldschätze: die Totenmaske des ägyptischen Pharao Tutanchamun.

Gold ist ein seltenes Edelmetall, das bei den Menschen seit Jahrtausenden begehrt ist. Es ist für ein Metall sehr weich, kann dadurch gut bearbeitet werden und rostet nicht. Und natürlich glänzt es schön, wenn man es poliert. Früher fertigten die Menschen aus Gold vor allem Schmuck, Münzen und Verzierungen. Heute wird es auch in vielen elektronischen Geräten verbaut. Zum Beispiel als hauchdünne Drähte in Computern und Smartphones.

Probleme beim Goldabbau

Gold kann man aus dem Sand einiger Flüsse und Bäche waschen, oder aus speziellem Gestein, dem sogenannten Golderz, herauslösen.

Um das Gold für einen einzigen Goldring abzubauen, entstehen rund 20 Tonnen, also zwei große LKW-Ladungen mit verseuchtem Geröll.

Das meiste Gold, das gefördert wird, kommt aus großen Goldminen in China, den USA, Kanada und Südafrika. Um das Edelmetall aus dem Golderz zu holen, werden ganze Berge gesprengt, zermahlen und zu Haufen aufgeschüttet. Diese Haufen werden mit einer Flüssigkeit beträufelt, die die Chemikalie Zyanid enthält. Die löst das Gold aus dem Stein. Das Problem: Zyanid ist hochgiftig! Wenige Milliliter sind für Menschen und Tiere tödlich. Für die weltweite Goldgewinnung werden jedes Jahr Millionen Liter Zyanid verbraucht. Leider gehen nicht alle Goldminen-Betreiber verantwortungsvoll mit dem Zyanid und seinen Rückständen um. Das belastet die Umwelt und das Grundwasser. Zurück bleibt außerdem eine giftige Mischung, die aufwändig aufbereitet werden muss.

Kinderarbeit und Grubeneinstürze in kleinen Goldminen

Neben den großen Goldminen leben weltweit hunderttausende Menschen vom Goldabbau in Kleinbergwerken. Ein Großteil dieser Menschen arbeitet unter problematischen Bedingungen. Sie können sich keine Sicherheitskleidung leisten und hantieren ohne Schutz mit giftigen Stoffen wie dem Zyanid. Häufig müssen Kinder in den Gruben helfen, schwere Steine an die Oberfläche befördern und die Steine zerschlagen. Verschiedene Goldschmiede und die Organisationen Fairmined und Fairtrade versuchen, die Arbeitsbedingungen in diesen kleinen Goldgruben zu verbessern.

