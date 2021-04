Long-Covid | Langzeit-Covid

Am Anfang der Pandemie glaubten viele Wissenschaftler*innen, eine Infektion mit dem Corona-Virus und die möglichen Symptome, wie zum Beispiel Husten oder Fieber, seien nach etwa zwei Wochen überstanden. Mittlerweile weiß man, dass viele Patient*innen auch noch Wochen oder sogar Monate nach der Infektion unter Problemen leiden, die durch das Virus verursacht wurden. Dieses Phänomen wird Langzeit-Covid, oder englisch Long-Covid genannt.

Welche Probleme treten bei Long-Covid Patient*innen auf?

Mittlwerweile bieten viele Kliniken, wie zum Beispiel die Aachener Universitäts-Klinik, besondere Sprechstunden für Long-Covid-Patienten an.

Es gibt sehr viele Symptome, die nach einer Covid-19 Erkrankung auftreten können. Sehr häufig berichten betroffene Menschen von großer Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Atemnot oder Schlafstörungen. Außerdem leiden viele Patient*innen an Entzündungen, zum Beispiel an Herz, Nieren oder Darm. Die Beschwerden sind oft so stark, dass die Betroffenen wochen- oder sogar monatelang stark eingeschränkt sind und zum Beispiel nicht arbeiten können.

Wer ist von Long-Covid betroffen?

Wissenschaftler versuchen zurzeit herauszufinden, ob eine Impfung gegen Covid-19 die Beschwerden von Long-Covid-Patienten lindern kann.

Generell kann jeder Mensch, der an Covid-19 erkrankt, anschließend unter Langzeitfolgen leiden. Ganz egal, wie alt er ist, oder ob er vorher schon krank war. Wissenschaftler*innen haben aber herausgefunden, dass das Risiko für manche Patient*innen höher ist, als für andere. Zum Beispiel leiden sehr viele Menschen, die schwer an Covid-19 erkrankt waren und vielleicht sogar im Krankenhaus behandelt werden mussten, anschließend an Langzeitfolgen. Ältere Menschen erkranken häufiger an Langzeit-Covid als jüngere, Frauen häufiger als Männer.

Kinder, die an Covid-19 erkranken haben sehr häufig nur milde Symptome. Darüber, ob auch sie an Spätfolgen des Virus leiden, ist bisher nur sehr wenig bekannt.





Stand: 22.03.2021, 11:52