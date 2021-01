Das Corona-Lexikon

Basisreproduktionszahl, Kontamination, Pandemie – immer wieder ist im Zusammenhang mit der Coronakrise von solchen Begriffen die Rede!

Und immer wieder kommen neue hinzu, denn die Experten lernen jeden Tag mehr über das Virus. Wir wollen dir in unserem Corona-Lexikon erklären, was etwa den Unterschied zwischen Virologen und Epidemiologen ausmacht, was es mit Herdenimmunität auf sich hat, woher eigentlich der Begriff Quarantäne stammt oder warum eine bestimmte Zahl so wichtig ist, um die Coronasituation beurteilen zu können. | mehr