Viele Städte, Gemeinden oder Regionen haben Partnerschaften und Freundschaften mit anderen Städten, Gemeinden oder Regionen – im Ausland aber auch in Deutschland. Diese Beziehungen heißen Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften.

Wenn Städte sich kennenlernen

Durch Städtepartnerschaften werden Fremde zu Freunden.

Durch eine Städtepartnerschaft sollen sich die Bewohner:innen der Partnerstädte näher kennenlernen, Freundschaften knüpfen und sich über die unterschiedlichsten Themen und Lebensbereiche austauschen. Oft gibt es auch Schüleraustausche zwischen den Schulen der zwei Orte, Besuche bei den jeweiligen Sportvereinen oder Sprachaustausche.

Eine besondere Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland

Der Élysée-Vertrag ist auch als der deutsch-französische Freundschaftsvertrag bekannt.

Fast ein Drittel aller deutschen Städtefreundschaften bestehen mit Ortschaften in Frankreich. Gerade diese deutsch-französischen Städtepartnerschaften sind etwas Besonderes, denn eins war vor rund 80 Jahren für viele nicht vorstellbar: eine Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich.

Früher herrschte nämlich genau das Gegenteil. Jahrhundertelang gab es immer wieder Konflikte zwischen den beiden Ländern. Und auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg kämpften französische und deutsche Truppen erbittert gegeneinander. Millionen Menschen verloren dabei ihr Leben. Danach war vielen klar: So weit darf es nie wieder kommen und endlich wurden aus Feinden Freunde.

Die meisten Städtepartnerschaften wurden nach dem 2. Weltkrieg eingegangen, um die Menschen wieder zu versöhnen.

1963 unterzeichneten der deutsche Bundeskanzler Adenauer und der französische Präsident de Gaulle den Élysée-Vertrag, der die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich stärken sollte. Ab jetzt beschlossen Frankreich und Deutschland sich zum Beispiel in Fragen der Außenpolitik, der Europapolitik oder in Fragen der Jugendpolitik abzustimmen.

Die Vorläufer der Europäischen Union wurden gegründet. Danach entstand dann auch eine ganze Reihe von Städtepartnerschaften. Sie sollten die Wunden der Weltkriege heilen. Neben Politikern und Unternehmern der jeweiligen Städte besuchten sich jetzt auch Schülerinnen und Schüler und Vereine regelmäßig.

Die Stadt mit den meisten Partnerstädten in Deutschland

Oft haben Städte mehrere Städtepartnerschaften in verschiedenen Ländern. Köln hat mit Abstand die meisten Partnerstädten in Deutschland: die Stadt am Rhein hat 24 Partnerstädte weltweit – vom japanischen Kyoto bis zum amerikanischen Indianapolis.

Stand: 16.09.2021, 10:30