Straßenkinder und -jugendliche leben unter ständiger Anspannung. Auf der Straße sind sie vielen Gefahren ausgesetzt.

Straßenkinder sind Kinder, die auf der Straße leben. In Deutschland gibt es rund 37.000 Kinder und Jugendliche, deren Lebensmittelpunkt die Straße ist. Allerdings sind nur wenige von ihnen unter 14 Jahre alt. Expert*innen sprechen in Deutschland daher meist von Straßenjugendlichen oder Jugendlichen, deren Lebensmittelpunkt auf der Straße ist.

Viele von ihnen haben sich aufgrund von Problemen in der Familie dazu entschieden, ihr Leben auf der Straße zu verbringen. Sie sind von Zuhause rausgeflogen, weggelaufen oder aus Pflegefamilien oder Jugendhilfeeinrichtungen ausgerissen.

Hilfen für Straßenkinder und -jugendliche

Auf der Straße zu leben, setzt Kinder und Jugendliche vielen Gefahren und großem Stress aus. Sie müssen allein auf sich aufpassen und haben keine Möglichkeit, sich an einem geschützten Ort zurückzuziehen. In Deutschland gibt es daher Organisationen und soziale Einrichtungen, deren Ziel es ist, den Kindern und Jugendliche zu helfen und mit ihnen eine Zukunftsperspektive zu entwickeln.



Hilfe findest du zum Beispiel hier: