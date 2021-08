Die Taliban sind große Anhänger des Islam, die streng nach den Regeln des Koran leben

Das Wort Taliban kommt aus dem Arabischen und bedeutet übersetzt 'Koranschüler'. Es bezeichnet also jemanden, der den Koran studiert. Der Koran ist die heilige Schrift des Islam. Die Taliban sind eine islamistische Organisation, die vor allem in Afghanistan aktiv ist. Ihr Ziel ist es, dass alle Menschen nach den Regeln des Koran leben.

Musik- und Fernsehverbot

Komplett verhüllt: Die Taliban befahlen den Frauen, nur noch in einer solchen Burka auf die Straße zu gehen

1995 bildeten die Taliban sogar die Regierung Afghanistans. Sie stellte dort sehr strenge religiöse Regeln auf, durch die viele Menschen ihr gewohntes Leben nicht mehr weiterführen konnten. Vor allem für Frauen und Mädchen wurde es schwer: Sie durften nicht mehr arbeiten oder zur Schule gehen. Und ihr ganzes Leben wurde von Männern bestimmt. Auf die Straße durften sie nur noch mit einer Burka gehen; einem langen Gewandt. Die Männer mussten Bärte tragen. Und Musik, Sport oder Fernsehen wurden von den Taliban verboten. Wer sich nicht an diese Regeln hielt, wurde hart bestraft.

Die Taliban schützten Osama bin Laden

Der Terrorist Osama bin Laden soll sich 2001 in Afghanistan versteckt haben. Zehn Jahre später wurde er in Pakistan aufgespürt und getötet.

Außerdem gewährten die Taliban Osama bin Laden Unterschlupf in den Bergen Afghanistans. Osama bin Laden war der Anführer der Terrororganisation Al-Qaida, der nach den Anschlägen vom 11. September 2001 von den USA gesucht wurde. Die USA griffen Afghanistan an, um Osama bin Laden zu finden. Das ist ihnen nicht gelungen, er konnte erst 2011 in Pakistan aufgespürt werden. Aber sie haben die Taliban entmachtet: Im Jahr 2004 wurde Afghanistan zu einer islamischen Republik mit einer neuen Verfassung, die viel mehr Freiheiten für die Bevölkerung vorsah, als sie unter den Taliban hatte.

Erneut an die Macht

Seit August 2021 haben die Taliban in allen wichtigen Städten die Kontrolle übernommen.

Bis 2021 wurden der Friede und die Sicherheit Afghanistans von einem Bündnis von vielen Staaten unter Führung der USA gesichert. Nach dem Abzug der Truppen im Sommer 2021 gelang es den Taliban aber extrem schnell, erneut die Macht im Land zu übernehmen und alle wichtigen Städte, auch die Hauptstadt Kabul, einzunehmen. Auch wenn die Talibanführer angeben, sie würden das Leben der Bevölkerung nicht einschränken wollen, befürchten viele Afghan:innen, besonders Mädchen und Frauen, dass sich ihre Situation verschlechtern wird und sie viele Freiheiten einbüßen werden.

Stand: 18.08.2021, 15:56