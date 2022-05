Siham besucht einen Tag lang ein Kinderhospiz. Das ist ein Ort, an dem sehr kranke Kinder Zeit verbringen können. Einige von ihnen werden sterben, bevor sie erwachsen sind. Wie ist es an so einem Ort? Siham möchte es herausfinden und trifft Familie Dorn. Die Familie ist mit der 10-jährigen Lisa ins Hamburger Kinderhospiz Sternenbrücke gekommen – und mit ihren beiden gesunden Kindern Nick und Tim.

Ein Tag im Hospiz – Siham besucht die Kinder der Sternenbrücke neuneinhalb . . 09:45 Min. . UT . Verfügbar bis 08.09.2023. Das Erste.

Für die Dorns bedeutet die Zeit im Kinderhospiz vor allem eines: Urlaub vom Alltag! Warum sie den dringend brauchen? Wie das Kinderhospiz ihnen Erholung bringt? Und wie die Kinder hier mit dem Tod umgehen? Darum geht’s in dieser Folge von neuneinhalb.