Johannes macht sich heute auf die Suche nach dem Glück. Was bedeutet Glück eigentlich? Schokoladeneis oder Urlaub mit der Familie?

Video starten, abbrechen mit Escape Kleeblatt, Hufeisen und Co. - Johannes sucht das Glück. neuneinhalb . . 09:18 Min. . Verfügbar bis 01.01.2022. KiKa. Von Manuela Kalupke.

Wie fühlt sich Glück an und was passiert in unserem Körper, wenn wir glücklich sind? Kann man Glück trainieren? Und was lernen Schüler, wenn das Fach ‚Glück’ auf dem Stundenplan steht? Das und mehr findet Johannes mit ein bisschen Glück heraus!

Stand: 04.08.2011, 02:28