Achtung Schulkinder! - Was den Weg zur Schule so gefährlich macht

Es ist früh am Morgen, stockfinster und auf der Straße drängeln Autos, Busse und LKW an ihnen vorbei. Das erleben Lotte und Charlotte jeden Tag. Auf ihrem Weg zur Schule müssen die beiden eine stark befahrene Landstraße entlang radeln. Siham begleitet die Fünftklässlerinnen heute und erlebt selbst, wie gefährlich nah ihr die LKW kommen. Auch Lottes Mitschüler berichten Siham von Gefahren auf ihrem Weg zur Schule.

Ihnen geht es wie Millionen Schülern in Deutschland. Tatsächlich passieren die meisten Unfälle, bei denen Kinder zu Schaden kommen, auf dem Weg zur Schule oder zurück nach Hause. Bei einem Verkehrsexperten hakt Siham deshalb nach: Wie kann man den Schulweg von Lotte und Charlotte sicherer machen? Mit den Tipps des Experten im Gepäck und Sihams Unterstützung stellen die beiden Freundinnen schließlich den Oberbürgermeister ihrer Stadt zur Rede. Ob er den Schülern helfen kann? Und was man selbst tun kann, um sicher in der Schule anzukommen? Das seht ihr in dieser Folge neuneinhalb!