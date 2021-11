Robert ist heute unterwegs im Ahrtal. Dort hat es im Sommer eine große Überflutung gegeben, bei der Tausende ihre Häuser verloren haben und sogar Menschen starben. Vier Monate nach der Flut sind die Betroffenen mit dem Wiederaufbau beschäftigt und viele Häuser sind noch immer unbewohnbar. So wie das Haus von Leon und seiner Familie.

Leon berichtet Robert, wie er die Flutnacht erlebt, und welche Schäden das Wasser angerichtet hat. Außerdem trifft Robert auf eine ganz besondere Truppe - die „Dachzeltnomaden“. Sie helfen betroffenen Menschen beim Wiederaufbau und der Renovierung ihrer Häuser. Was jetzt gerade am dringendsten gebraucht wird? Und ob die Menschen trotzdem zuversichtlich auf Weihnachten und in die Zukunft blicken können? Darum geht es diesmal bei neuneinhalb.

Stand: 25.11.2021, 15:39