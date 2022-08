Volle Fracht voraus – Robert geht an Bord der MS Schönrain

Leinen los bei neuneinhalb! In dieser Folge lebt und arbeitet Robert zwei Tage lang auf dem Binnenschiff von Familie Schäfer. Deck schrubben, Schleusen fahren, Knoten lernen: Es gibt viel zu tun. Für Robin und Alisha ist das nichts Neues. Sie besuchen ihren Vater fast jedes Wochenende auf der 86 Meter langen MS Schönrain. Und in den Sommerferien sind sie sogar mehrere Wochen lang mit ihren Eltern und Hund Balou auf dem Wasser unterwegs.

Für Robert fühlt es sich allerdings nicht nach Ferien an! Sein Tag beginnt um fünf Uhr in der Früh und endet erst nach zwölf Stunden. Welche Rolle Binnenschiffe beim Transport von Waren spielen? Wie man auf so einem Schiff eigentlich wohnt? Und ob Robert auch mal ans Steuer darf? Das und mehr erfährst du in dieser Sendung.