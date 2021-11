Algen sind grün, glitschig und stinken – dachte Johannes bisher. Aber diese winzigen Lebewesen haben auch eine Riesen-Kraft und können helfen, unser Klima zu retten! Sie verbrauchen nämlich jede Menge Kohlenstoffdioxid, also genau das Gas, das unserem Klima so schadet.

Video starten, abbrechen mit Escape Grünes Wunder - Können Algen das Klima retten?. neuneinhalb. . 09:25 Min. . UT . Verfügbar bis 05.08.2022. Das Erste.

Im Forschungszentrum Jülich werden deswegen Milliarden von Mikroalgen in riesigen Plastikschläuchen gezüchtet. Johannes darf die kleinen Klima-Retter füttern und erfährt, dass sie noch viel mehr draufhaben, als nur CO2 zu “fressen“. Sie speichern nämlich ein sehr kostbares Öl: Algenöl. Wie man an dieses Algenöl drankommt, und wie man damit sogar ein Flugzeug fliegen lassen kann, das seht ihr in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 30.04.2016, 13:31