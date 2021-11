Es ist stockfinster, eiskalt und es herrscht ein wahnsinnig hoher Druck. Die Tiefsee ist ein lebensfeindlicher Ort und der größte und am wenigsten erforschte Lebensraum unseres Planeten.

Tief, tiefer, Tiefsee – Die geheimnisvolle Dunkelheit. neuneinhalb . . 09:30 Min. . UT . Verfügbar bis 10.08.2024. Das Erste.

Was sich mehrere tausend Meter unter der Wasseroberfläche versteckt, will Robert für euch herausfinden und taucht dafür taucht Stück für Stück ab in die Tiefen der Ozeane. Im „Haus des Meeres“ lernt er skurrile Tiefseebewohner kennen. Außerdem trifft er Dr. Antje Boetius, eine der bekanntesten Tiefseeforscherinnen der Welt. Bei fast jedem ihrer Tauchgänge schwimmen ihr unbekannte Kreaturen vor die Linse. Warum es so schwierig ist, die Tiefsee zu erforschen und warum ihre Bewohner so gruselig aussehen, das erfährst du bei deinem Tauchgang mit neuneinhalb.