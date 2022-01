Tiere im Winter - Wie kann ich ihnen helfen?

Wenn es Winter wird, ist Siham froh über ihre Heizung daheim. Aber wie geht es wohl den Tieren da draußen bei Kälte, Eis und Schnee?

Siham will helfen und sucht Rat in der Waldschule in Köln. Hier erfährt sie, wie sich die Tiere für den Winter wappnen. Manche heizen einfach selbst! Andere können Unterstützung in der kalten Jahreszeit gut gebrauchen. Gemeinsam mit Schülern baut Siham deshalb Futterstellen für Vögel und sorgt für Unordnung im Garten. Warum das nützlich sein soll, zeigt diese Folge von neuneinhalb.