World Cleanup Day am 17. September 2022

Am 3. Samstag im September findet jedes Jahr der World Cleanup Day statt, an dem weltweit Millionen Menschen Abfälle und Plastikmüll auf Straßen, in Parks und Wäldern, an Stränden und Ufern einsammeln und beseitigen. Gemeinsam die Welt sauber machen, lautet das Motto. Auch du kannst teilnehmen, vielleicht sogar deine Klasse.

Hier findest du Informationen zum Aktionstag und kannst dich zu einer geplanten Müllsammelaktion anmelden.