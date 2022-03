Lust auf Lesen – Was Bücher verändern können

Qual oder Vergnügen? So oder so ist Lesen in unserem Leben von großer Bedeutung und kaum jemand kommt drum herum. neuneinhalb Reporterin Tess trifft Lese-Fan Mirai alias Lesehexe Mimi. Sie ist 15 Jahre alt und hat auf Instagram einen eigenen Bücherblog mit mehreren tausend Follower:innen. Gemeinsam besuchen sie ein Treffen der „Young Bookstagrammer“ und erfahren von der Autorin Anna Ruhe wie man Bücher schreibt, die möglichst viele Leser:innen begeistern.

Aber es gibt auch viele Kinder und Jugendliche, die gar keine Lust haben, zu lesen. Wie das Projekt „Kicken und Lesen“ einigen von ihnen Bock auf Bücher machen will? Und warum das Lesen für uns so wichtig ist? Das und mehr erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.