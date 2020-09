Fast-Food-Test - Siham isst nur Burger & Co

Burger, Pommes und Co sind lecker, schnell zu bekommen und sehr beliebt. Aber immer wieder hört man, Fastfood sei ungesund. Siham isst auch gerne Fast Food und möchte herausfinden, was an dieser Behauptung dran ist.

Sie startet einen Selbstversuch. Eine Woche lang ernährt sie sich ausschließlich von Fast Food. Wie ungesund Fast Food tatsächlich ist und woraus es besteht? Was mit unserem Körper passiert, wenn wir zu viel Fast Food essen? Und wie es Siham am Ende ihres Experiments geht? Das erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb.