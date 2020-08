Für mich heißt es dieses Jahr: Urlaub zu Hause machen. Ehrlich gesagt, finde ich das auch mal richtig schön. Wann hat man schon mal Zeit auch etwas Freizeit in der eigenen Stadt zu verbringen? Man versucht dafür immer andere Regionen aufzusuchen und vergisst dabei, dass man ja eigentlich in einer Stadt wohnt, die selbst richtig viel zu bieten hat und in der man ja eigentlich wohnt, weil man sie so gerne mag. Also werde ich Köln unsicher machen und es genießen, Zeit mit meinen Freunden oder in der Natur zu verbringen. Zu Wandern, Joggen zu gehen, faul im Park zu liegen und ganz viele Bücher zu verschlingen. Darauf freue ich mich riesig!

Stand: 18.08.2020, 16:27