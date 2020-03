Keine Nudeln, kein Mehl, kein Klopapier... Zur Zeit sind einige Regale in den Supermärkten komplett leergeräumt. Man spricht von sogenannten Hamsterkäufen. Was das genau ist und warum die Menschen gerade so viel einkaufen? neuneinhalb kompakt erklärt's!

