Ich mache normalerweise jedes Jahr im Sommer eine weite Reise, dafür spare ich übers Jahr Geld, weil es mir sehr wichtig ist, ab und zu in eine komplett andere Welten einzutauchen. Die letzten Jahre war ich in Afrika, Südamerika und Asien. Dieses Jahr ist alles anders, Fernreisen sind sehr schwer möglich, und es wird ja auch davor gewarnt. Deswegen fahre ich diesen Sommer mit dem Auto für zwei Wochen nach Italien ans Meer. Hier fahre ich umher, gucke mir kleine Dörfer an und sitze mit einem Getränk und einem Buch am Meer. Woran man hier die Coronazeit am meisten erkennt: An den Stränden sind im Abstand von ca. drei Metern Holzpfähle in den Sand gesteckt worden. Man darf mit seiner Gruppe oder Begleitung immer nur eng an einem Holzpfahl sitzen, dazwischen nicht. So ist der Strand schnell voll besetzt und man kriegt nicht immer einen Platz aber dafür gibt es die wichtigen Abstände zwischen den Menschen. Man muss also flexibel sein und kann nicht immer das machen was man will, wie sonst im Urlaub. Das gilt aber für alle und so ist es total in Ordnung und man macht sich eben mit Corona-Regeln, auch oft mit Maske, eine gute Zeit.

Stand: 18.08.2020, 16:21