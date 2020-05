Alles auf Abstand - Wie läuft euer Corona-Alltag?

Quiz: Teste dein Wissen zum Coronavirus

Seit Ende letzten Jahres breitet sich vielerorts ein Virus aus, über das noch nicht ganz so viel bekannt ist. Auch deshalb ist es gerade ein großes Thema in den Medien. Sorgen machen muss man sich als junger, gesunder Mensch nicht, allerdings sollte man sehr gut auf ältere und geschwächte Leute achten, deren Immunsystem das Virus nicht so gut verarbeiten kann. In unserem Quiz kannst du herausfinden, was du über das Virus weißt und darüber, wie man sich gut dagegen schützen kann. | mehr