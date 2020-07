Aussterbende Berufe - Wie sich unsere Arbeitswelt verändert

'Was willst du mal werden, wenn du groß bist?' - Diese Frage hat doch jede*r schon einmal gehört. Aber die Antwort darauf ist gar nicht so einfach, denn viele Berufe verändern sich mit der Zeit und manche sterben sogar ganz aus! Um herauszufinden warum das so ist, besucht Mona Till: Er baut, repariert und verkauft Regenschirme – und könnte schon bald der allerletzte Schirmmacher Deutschlands sein!

Aber nicht immer verschwinden Berufe ganz, manche verändern sich auch nur. So wie der Beruf von Lara. Warum sie als KFZ-Mechatronikerin heute nicht nur an Autos schraubt, sondern auch mit dem Computer arbeitet? Und wie sich ihr Beruf in Zukunft noch stärker verändern könnte? Das und mehr erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.

