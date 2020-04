'Zu teuer, schmeckt nicht so gut und es gibt nicht das, was wir gerne essen.' Das passt den Schüler*innen am Schulessen an der Realschule Troisdorf nicht. neuneinhalb-Reporterin Jana sammelt die Beschwerden der Schüler*innen und konfrontiert damit Thomas Reinelt, den Chef der Catering-Firma. Er ist für das Schulessen an der Realschule Troisdorf verantwortlich.

Video starten, abbrechen mit Escape Miese Mensa – Ist Schulessen wirklich so schlecht?. neuneinhalb . . 09:35 Min. . UT . Verfügbar bis 18.04.2025. Das Erste.

Was er zu den Beschwerden sagt? Wie viel von den 3,60 Euro pro Menü am Ende für die Lebensmittel übrigbleiben? Und wie das Mensaessen überhaupt gekocht wird? Und ob es eine Lösung für die Beschwerden Schüler*innen gibt? Das und mehr seht ihr in dieser Folge neuneinhalb.



Hinweis: Die Sendung haben wir vor dem Ausbruch der Coronakrise aufgezeichnet!

