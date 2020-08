Die Sommerferien bedeuten für viele von uns: Ab in den Urlaub! Aber wie geht das, während auf der ganzen Welt Einschränkungen durch das Coronavirus herrschen? Jana möchte wissen, wie sich eure Urlaubspläne verändert haben. Garten statt Ferienfreizeit? Wandern in Deutschland, statt Strand in Spanien?

Video starten, abbrechen mit Escape Urlaub trotz Corona – Wie laufen eure Sommerferien? . neuneinhalb . . 09:20 Min. . UT . Verfügbar bis 22.08.2025. Das Erste.

Am Düsseldorfer Flughafen erfährt sie, wohin wir in diesem Sommer überhaupt fliegen können und was wir dabei beachten müssen. Und dann wären da noch die Urlaubsziele in Deutschland. Wie Strandurlaub bei uns trotz Corona funktionieren kann und wie eine besondere Ampel dabei hilft, das siehst du in dieser Folge von neuneinhalb.

Stand: 13.08.2020, 12:45