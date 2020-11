Wahlen in den USA - Bleibt Trump Präsident?

Gerade blickt die ganze Welt gespannt auf die USA! Denn am 3. November finden dort die Präsidentschaftswahlen statt. Die große Frage: Wird der aktuelle Präsident, Donald Trump, wiedergewählt? Bei uns in Deutschland ist der in den letzten Jahren vor allem durch negative Schlagzeilen aufgefallen. Dabei ging es oft sogar um Beleidigungen und Lügen.

Robert trifft den Politikwissenschaftler Dr. Hendrik Ohnesorge und möchte von ihm wissen: Warum finden viele US-Amerikaner*innen Donald Trump trotzdem gut? Und wie stehen die Chancen für seinen Gegner Joe Biden? Die Antworten gibt’s in dieser Folge neuneinhalb.

