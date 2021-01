'Woher kommst du?', 'Du kannst aber gut Deutsch!', 'Darf ich mal deine Haare anfassen?' Solche Fragen und Kommentare müssen sich viele Schwarze Jugendliche anhören. Robert will herausfinden, warum diese Sätze rassistisch und für viele Menschen verletzend sein können.

Alltagsrassismus – Wenn Worte ausgrenzen. neuneinhalb – Deine Reporter. 09:20 Min. Verfügbar bis 16.01.2026. Das Erste.

Dafür trifft er den 8jährigen Desmond. Er hat selbst rassistische Erfahrungen gemacht und eine starke Rede auf einer Demonstration gehalten. Außerdem spricht Robert mit Anne Chebu, die ein Buch über Rassismus geschrieben hat. Was Alltagsrassismus mit Mückenstichen zu tun hat? Warum viele weiße Menschen manchmal unbeabsichtigt verletzende Fragen stellen? Was wir alle gegen Rassismus tun können? Darum geht es in dieser Folge von neuneinhalb.

Stand: 28.12.2020, 15:07