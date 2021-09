Eine neue Schule, unterschiedliche Hobbies, Umzüge: es ist nicht immer leicht, eine Freundschaft zu pflegen. Doch es gibt Freundschaften, die bleiben trotz allem ein Leben lang. Das wünschen sich auch Karim und Mahdi.

Karim & Mahdi 2021 – Freunde fürs Leben. neuneinhalb – für dich mittendrin.

Als wir die beiden vor vier Jahren das erste Mal getroffen haben, war Mahdi erst vor Kurzem mit seiner Familie von Afghanistan nach Deutschland geflohen. Karim wurde zu seinem ersten und besten Freund in Deutschland. Jetzt trifft Jana die beiden wieder. Gemeinsam geht’s zum Eisessen und Trampolin springen. Und dann zeigen Karim und Mahdi Jana noch einen ganz besonderen Ort. Wie sich Karim und Mahdis Freundschaft verändert hat und warum sie ihnen immer noch so wichtig ist? Das erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.