Eine Kugel Eis, die bunte Tüte am Kiosk, ein paar Brötchen beim Bäcker – gerade solche kleinen Beträge zahlen wir fast immer mit Bargeld. Einige Leute sagen aber, dass das in naher Zukunft aussterben könnte. Denn schon seit ein paar Jahren wird immer weniger bar gezahlt und seit Corona ist das Zahlen mit der Karte oder dem Handy sogar noch beliebter geworden.

Karte statt Kleingeld – Stirbt das Bargeld aus?. neuneinhalb – Deine Reporter. 09:26 Min. Verfügbar bis 21.08.2026. Das Erste.

Jana will wissen: Wie funktioniert das mit dem bargeldlosen Bezahlen eigentlich? Und wird unser Bargeld wirklich irgendwann 'aussterben'? In der Bank findet sie heraus, was der Unterschied zwischen Bar- und Giralgeld ist und was mit unserem gesparten Geld passiert, wenn wir es auf unser Konto einzahlen. Außerdem berichtet ihr Lea aus Norwegen, welche Rolle Bargeld dort spielt und warum sie eigentlich gar kein Portemonnaie mehr braucht.

Stand: 12.08.2021, 13:08