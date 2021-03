Heute schon geflunkert? Angeblich lügen wir alle, und zwar jeden Tag. Meist sind das nur kleine Notlügen, manchmal aber zum Beispiel auch Lügen, um selbst gut dazustehen oder jemanden vor etwas Unangenehmem zu schützen. Und das, obwohl wir alle wissen, dass Flunkern eigentlich blöd ist…

Video starten, abbrechen mit Escape Lange Nase, kurze Beine – Woran erkennt man Lügen?. neuneinhalb – Deine Reporter. . 09:30 Min. . UT . Verfügbar bis 27.03.2026. Das Erste.

Mona will in dieser Folge von neuneinhalb wissen: Wie kann man eine Lüge aufdecken? Und gibt es Situationen, in denen es in Ordnung ist, nicht die Wahrheit zu sagen? Dafür lässt sie sich auf ein Experiment mit einem Lügendetektor ein und trommelt eine Jury aus Lügen-Expert*innen zusammen. Was sie dabei rausfindet, das siehst du hier.

Stand: 17.03.2021, 16:38