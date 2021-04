Wenn jemand in Deutschland einen Turban trägt, dann ist das ziemlich sicher ein Sikh, das heißt er oder sie gehört der indischen Religionsgemeinschaft Sikhi an. In Deutschland leben rund 30.000 Sikhs. Reporterin Jana lernt den 13-jährigen Gurjas und seine Familie kennen. Sie sind Sikhs und zeigen Jana, was ihre Religion ausmacht.

Video starten, abbrechen mit Escape Mein Leben mit Turban - Gurjas ist Sikh. neuneinhalb – Deine Reporter. . 09:30 Min. . UT . Verfügbar bis 17.04.2026. Das Erste.

Dabei darf Jana leckeren indischen Brunch probieren, das Gemeindezentrum Gurdwara besuchen und beim Abendgebet der Familie dabei sein. Außerdem verteilen Gurjas und Jana gemeinsam mit anderen Sikhs Essen an Bedürftige. Was das mit Gurjas Religion zu tun hat? Was sich unter seinem Turban versteckt? Und was es mit den 5Ks auf sich hat? Das siehst du in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 01.04.2021, 13:14