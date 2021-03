Ungeputzte Zähne, zuckerfressende Bakterien und der erste Einsatz am Zahnarztbohrer! Mona erwartet in dieser Folge von neuneinhalb so Einiges… An der Zahnklinik Witten/Herdecke erfährt sie nicht nur, wieviel Zahnbelag sie in einer Nacht züchten konnte, sondern auch, wie Zahnbelag unterm Mikroskop aussieht und wie man ihn wieder weggebekommt. Denn aus Zahnbelag kann Karies werden, und dann ist meist der Bohrer fällig! Den darf Mona heute sogar selbst an einem ‚Patienten‘ testen.

Video starten, abbrechen mit Escape Nachgebohrt - Wie wir unsere Zähne schützen. neuneinhalb – Deine Reporter. . 09:29 Min. . UT . Verfügbar bis 13.03.2026. Das Erste.

Aber nicht nur Karies kann ein Problem für unser Gebiss sein. Etwa jedes zweite Kind in Deutschland bekommt wegen schiefer Zähne eine Zahnspange verpasst. So wie Tristan, den Mona kurz vor seiner Behandlung trifft. Ob er aufgeregt ist? Was die Spange bringen soll? Und wie sich Tristan mit seiner neuen Spange fühlt? Das siehst du hier.

Stand: 04.03.2021, 09:55