Notruf im Gebirge - Die Berwacht im Einsatz

Regelmäßig geraten Menschen in den Bergen beim Wandern, Klettern oder Skifahren in Not und müssen von der Bergwacht gerettet werden – oft unter extremen Bedingungen! Aber wie kann man Menschen an einer Felswand oder aus einer Gondel retten? Genau das guckt sich neuneinhalb-Reporterin Gesa in Bad Tölz an. Dort gibt es ein spektakuläres Bergwachtzentrum, inklusive Seilbahn und Helikopter, in dem die Bergretter:innen trainieren.

Video starten, abbrechen mit Escape Notruf im Gebirge – Die Bergwacht im Einsatz. neuneinhalb – Deine Reporter. . 09:30 Min. . UT . Verfügbar bis 10.07.2026. Das Erste.

Bei einer Einsatzübung in den Bergen lernt Gesa Sophia und Korbinian kennen. Die beiden sind in der Jugendgruppe der Bergwacht und wollen unbedingt aktive Einsatzkräfte werden. Wie sie dafür trainieren? Und ob es ihnen gemeinsam mit Gesa gelingt, bei der Übung ein Verletzen vom Berg abzutransportieren? Das und mehr erfährst du in der neuen Folge neuneinhalb!

Stand: 02.07.2021, 12:36