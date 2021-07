Speedklettern - Nuria träumt von Olympia

Klar, Klettern macht Spaß! Warum es für einige aber noch viel mehr ist als nur ein Hobby, das möchte Jana rausfinden und trifft die 17-jährige Nuria beim Training. Nuria gehört zu den größten deutschen Nachwuchstalenten im Speedklettern und ist sogar Mitglied im Nationalkader. Sie gibt Jana ein paar wertvolle Tipps, wie sie eine hohe Kletterwand bezwingen kann.

Außerdem erzählt Nuria, wie sie zum Klettern gekommen ist, und wie sie sich auf die deutschen Meisterschaften in Bochum vorbereitet. Was es neben dem Speedklettern noch für Disziplinen gibt und wie es für Nuria bei der deutschen Meisterschaft läuft, das erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb.

