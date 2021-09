Jana, Robert und Mona ziehen bei neuneinhalb los, um Freundschaften der besonderen Art kennenzulernen. Nämlich Freundschaften über Grenzen hinweg - zwischen Ländern und Städten! Sie wollen rausfinden, wie politische Freundschaften aussehen können und machen sich auf die Reise quer durch Deutschland.

Jana besucht Maria aus Italien, die als Austauschschülerin ein Jahr im Ruhrgebiet verbringt. Warum sie nach Deutschland gekommen ist und was hier anders ist als in ihrer Heimat? Robert trifft einen kanadischen Diplomaten in Berlin und bekommt ganz spezielle Geschenke gezeigt. Und Mona erfährt von Schüler:innen aus Bonn-Beuel, was Städtepartnerschaften bedeuten. Warum Freundschafen über Grenzen hinweg so wichtig sind? Das zeigt die 25-minütigen Sondersendung „Grenzenlose Freundschaft – Das neuneinhalb-Spezial“.

Stand: 10.09.2021, 14:26