Ein Fahrradhelm aus Pilzen? Klingt komisch, aber daran wird tatsächlich geforscht. Pilze sind nämlich so viel mehr als nur ein Lebensmittel. Sie sind echte Superhelden! Was sie alles draufhaben, will Robert rausfinden.

Video starten, abbrechen mit Escape Superheld Pilz - Mehr als nur ein Lebensmittel. neuneinhalb – für dich mittendrin. . 09:33 Min. . UT . Verfügbar bis 25.09.2026. Das Erste.

Dafür besucht er ein Pilzforschungslabor und begibt sich mit Pilzexpertin Melanie und ihrer Tochter Johanna auf eine Expedition im Wald. Warum die meisten Pilze für uns gar nicht sichtbar sind? Und ob der Pilz-Fahrradhelm einen richtigen Crashtest übersteht? Das erfährst du in dieser Folge neuneinhalb!

Stand: 17.09.2021, 11:12