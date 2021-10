Deutschland hat gewählt! Und zwar die neue Regierung für die nächsten vier Jahre. Und auch Angela Merkel wird bald nicht mehr Bundeskanzlerin sein, denn ihr Nachfolger/ihre Nachfolgerin steht schon in den Startlöchern. Wer das ist und welche Aufgaben man als deutscher Regierungschef oder als Regierungschefin hat, das will Mona in dieser Folge neuneinhalb herausfinden.

Video starten, abbrechen mit Escape Tschüss, Frau Merkel! – Wie geht’s nach der Wahl weiter?. neuneinhalb – für dich mittendrin. . 09:27 Min. . UT . Verfügbar bis 02.10.2026. Das Erste.

Außerdem fragt sie sich: Wer kann eigentlich alles Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden? Könnte sie selbst sich nicht auch für dieses wichtige Amt bewerben? Und ganz wichtig: Was hat Frau Merkel vor, wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist? Antworten auf ihre Fragen bekommt sie von Dr. Helge Braun, dem Chef des Kanzleramtes.

Stand: 24.09.2021, 15:48