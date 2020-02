Es ist vollbracht: Großbritannien ist am 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union ausgetreten. Im Juni 2016 hatte die britische Bevölkerung bei einer Volksabstimmung für den Brexit gestimmt. Warum es dann so lange gedauert hat und wie es nach dem Brexit weiter geht? Das erfährst du in diesem neuneinhalb kompakt.

